Ворог бив по критичній інфраструктурі на Кіровоградщині: палали пожежі, люди лишилися без світла
- Російські БпЛА знову атакували Кіровоградську область. Виникли пожежі на кількох локаціях.
- Тої ночі ворог бив по об'єктах критичної інфраструктури області. Низка населених пунктів залишилася без світла.
Окупанти вночі 24 жовтня тероризували Кіровоградщину. Ворожі БпЛА знову атакували область.
Під удар потрапила критична інфраструктура регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС та Андрія Райковича, очільника Кіровоградської ОДА.
Які наслідки атаки по Кіровоградщині?
Вночі 24 жовтня російські БпЛА знову атакували Кіровоградщину. Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях.
Голова ОВА зазначив, що цієї ночі сталася чергова ворожа атака по об'єктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району.
Станом на ранок без світла залишилися 19 населених пунктів.
За його даними, попередньо, минулося без жертв. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.
Атаки по Україні: останні новини
Зранку 24 жовтня в Укрзалізниці повідомили, що у зв'язку з масованими обстрілами спостерігається ускладнений рух одразу в кількох регіонах, зокрема, в Кіровоградщині, Харківщині та Сумщині. В пресслужбі зазначили, що задіюється комбіноване транспортування, резервна тяга та подекуди об'їзні маршрути.
Цієї ночі окупанти атакували ударними дронами Херсон. У Дніпровському районі БпЛА типу "Шахед" поцілив у багатоповерхівку. Там сталася пожежа. Відомо, що постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.
Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня російська армія атакувала Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Близько 80 із запущених ворожих цілей – "Шахеди".