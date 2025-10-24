Ворог бив по критичній інфраструктурі на Кіровоградщині: палали пожежі, люди лишилися без світла

Окупанти вночі 24 жовтня тероризували Кіровоградщину. Ворожі БпЛА знову атакували область.

Під удар потрапила критична інфраструктура регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС та Андрія Райковича, очільника Кіровоградської ОДА.

Які наслідки атаки по Кіровоградщині?

Вночі 24 жовтня російські БпЛА знову атакували Кіровоградщину. Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях.

Голова ОВА зазначив, що цієї ночі сталася чергова ворожа атака по об'єктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району.

Станом на ранок без світла залишилися 19 населених пунктів.

За його даними, попередньо, минулося без жертв. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу.

