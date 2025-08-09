Укр Рус
Новости Украины Россияне ударили по Краматорску: повреждена дорожная инфраструктура
9 августа, 15:31
2

Россияне ударили по Краматорску: повреждена дорожная инфраструктура

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские войска обстреляли Краматорск с помощью БпЛА "Молния-2".
  • Повреждена дорожная инфраструктура, пострадавших и разрушений нет.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Российские войска продолжают терроризировать мирное население.

Около 11:15 9 августа они атаковали Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Что известно об атаке на Краматорск?

В Краматорском городском совете говорят, что враг обстрелял город БпЛА "Молния-2". Вследствие этого пострадала дорожная инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что россияне уже не впервые наносят удар по Краматорску. В частности, они цинично ударили по центру города в четверг, 31 июля. В результате попадания в жилой дом погибли 7 человек, по меньшей мере 11 пострадали.

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 квадратных метров.

Кроме этого, в пятницу, 1 августа, российские военные массированно атаковали Краматорск беспилотниками. Тогда в городе возникли пожары. Под огнем оказались жилые многоэтажки, критическая инфраструктура, промышленная зона и центральная часть города. Также пострадали люди.