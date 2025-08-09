Около 11:15 9 августа они атаковали Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

Что известно об атаке на Краматорск?

В Краматорском городском совете говорят, что враг обстрелял город БпЛА "Молния-2". Вследствие этого пострадала дорожная инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, что россияне уже не впервые наносят удар по Краматорску. В частности, они цинично ударили по центру города в четверг, 31 июля. В результате попадания в жилой дом погибли 7 человек, по меньшей мере 11 пострадали.