Близько 11:15 9 серпня вони атакували Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.
Що відомо про атаку на Краматорськ?
У Краматорській міській раді кажуть, що ворог обстріляв місто БпЛА "Молнія-2". Внаслідок цього постраждала дорожня інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, що росіяни вже не вперше завдають удару по Краматорську. Зокрема, вони цинічно вдарили по центру міста в четвер, 31 липня. Унаслідок влучання в житловий будинок загинули 7 людей, щонайменше 11 постраждали.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 квадратних метрів.
Окрім цього, в п'ятницю, 1 серпня, російські військові масовано атакували Краматорськ безпілотниками. Тоді в місті виникли пожежі. Під вогнем опинилися житлові багатоповерхівки, критична інфраструктура, промислова зона та центральна частина міста. Також постраждали люди.