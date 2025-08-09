Близько 11:15 9 серпня вони атакували Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

Що відомо про атаку на Краматорськ?

У Краматорській міській раді кажуть, що ворог обстріляв місто БпЛА "Молнія-2". Внаслідок цього постраждала дорожня інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, що росіяни вже не вперше завдають удару по Краматорську. Зокрема, вони цинічно вдарили по центру міста в четвер, 31 липня. Унаслідок влучання в житловий будинок загинули 7 людей, щонайменше 11 постраждали.