Атака на Львов: есть изменения в движении транспорта и перебои со светом
- Во Львове изменено движение транспорта.
- В частности, автобусы №84, 52, 14 и 92 объезжают по улице Конюшинной из-за воздушной тревоги и последствий атаки.
Утром 19 ноября Украина подверглась массированному удару. Под прицелом России, в частности, был Львов.
В городе есть временные изменения в движении транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.
Какие изменения в движении транспорта во Львове?
Из-за воздушной тревоги, которая длилась примерно 4 часа, и последствиями атаки по состоянию на 7:28 было перекрыто движение на перекрестке улиц Зеленая – Сиховская.
Троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сихова.
Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой.
Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд по улице Конюшинной.
Кроме того, в соцсетях местные пишут о перебоях со светом.
Что известно об атаке на Львовскую область 19 ноября?
Россия атаковала Львовскую область дронами и ракетами. Первый громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35. В 6:32 и 7:39 снова было громко.
В ОВА рассказали, что в области пострадал энергообъект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. Вспыхнул пожар.
- По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.