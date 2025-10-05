В ночь на 5 октября Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. На этот раз под ударом оказался Львов.

Мэр города Андрей Садовый прокомментировал циничные действия россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий "Новости.LIVE".

Что сказал Садовый о российской атаке?

По мнению городского головы Львова, стоит понимать, что количество российских атак будет расти. Садовый также поблагодарил горожан за то, что они спускались в укрытие.

В комментарии 24 Каналу он отметил, что эта атака была самой большой по городу за все время полномасштабной войны. По его словам, россияне ударили по меньшей мере семи гражданским промышленным предприятиям. Все это – небольшие бизнесы, которые платили налоги. Также существенные убытки понес индустриальный парк Sparrow.

Какие последствия российской атаки на Львовщину: коротко о главном