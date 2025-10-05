Жительница Лапаевки Галина Крух рассказала журналистам об обстреле поселка россиянами, передает 24 Канал.
Смотрите также "Стекло вылетало людям в лицо": жители Запорожья рассказали жуткие детали российской атаки
Что известно об атаке на Лапаевку под Львовом?
Галина поделилась, что пережидала вражескую атаку в ванной. Впрочем, позже женщина решила выйти из дома. Она испугалась, что осколки снарядов могут вызвать пожар, ведь на чердаке у нее было сено.
Мы выскакиваем, а тут дождь идет из осколков, из стекла... И оно видно мне, немножко посекло голову. Я так боли не услышала, только услышала, что течет мне... Так я тот свитер на голову, и отошла в хлев. Думаю, как там и зверька малая,
– рассказала жительница Лапаевки.
Напомним, что в селе погибла целая семья: супруги пенсионеров, невестка с 15-летней внучкой. Сына Виталия госпитализировали.
Какие последствия атаки на Украину 5 октября?
- На Львовщине в результате российских ударов повреждены промышленные и энергетические объекты, в частности газовое хранилище, где возник пожар.
- Россияне поразили энергообъект в Чернигове, что повлекло аварийные отключения света в районе.
- Захватчики нанесли комбинированный удар по Запорожью и области. Предварительно установлено, что враг применил управляемые авиабомбы и "Шахеды". В результате атаки один человек погиб, по меньшей мере 10 получили ранения, среди них 16-летняя девушка.