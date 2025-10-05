Мешканка Лапаївки Галина Крух розповіла журналістам про обстріл селища росіянами, передає 24 Канал.

Дивіться також "Скло вилітало людям в обличчя": жителі Запоріжжя розповіли моторошні деталі російської атаки

Що відомо про атаку на Лапаївку під Львовом?

Пані Галина поділилася, що перечікувала ворожу атаку у ванній. Втім, пізніше жінка вирішила вийти з хати. Вона злякалася, що осколки снарядів можуть спричинити пожежу, адже на горищі в неї було сіно.

Ми вискакуємо, а тут дощ іде з осколків, зі скла… І воно видно мені, трошки посікло голову. Я так болю не почула, тільки почула, що тече мені... То я той светр на голову, та й відійшла до хліву. Думаю, як там та звірина мала,

– розповіла мешканка Лапаївки.

Нагадаємо, що у селі загинула ціла родина: подружжя пенсіонерів, невістка з 15-річною онукою. Сина Віталія госпіталізували.

Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?