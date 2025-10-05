Які критичні об'єкти пошкоджено внаслідок атаки на Львівщину?
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, на території Львова та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об'єктах, передає 24 Канал.
Читайте також Зарплата мізерна навіть для начальника відділення: як виживають працівники "Пошти Росії"
Пошкоджено виробничі та складські приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування, а також об'єкти енергетичної інфраструктури. Окреме загоряння виникло на одному з газових сховищ області,
– йдеться у повідомлені.
В Офісі додали, що внаслідок цієї атаки у селі Лапаївка Львівського району було зруйновано житловий будинок. На жаль, є загиблі, серед яких – 15-річна дівчинка.
- За словами мера Львова Андрія Садового, щонайменше 7 промислових підприємств зазнало обстрілів.
- Чи не найбільшої шкоди було завдано по індустріальному парку Sparrow, де збитки можуть сягати 20 мільйонів доларів.
- Наразі відомо, що людям, будинки та квартири, яких постраждали внаслідок атаки, виплачуватимуть по 12 тисяч за вікна та по 8 тисяч – за двері.
Що відомо про атаку на Львів та область 5 жовтня?
Сьогодні, 5 жовтня, Львівщина зазнала наймасованішого удару від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Відомо, що підрозділи ДСНС зараз працюють на 3 об'єктах в області та на 3 об'єктах в місті Львові.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог загалом використав під час атаки масованої атаки по областях України понад 50 ракет та близько 500 дронів.