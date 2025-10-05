Які критичні об'єкти пошкоджено внаслідок атаки на Львівщину?

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, на території Львова та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об'єктах, передає 24 Канал.

Пошкоджено виробничі та складські приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування, а також об'єкти енергетичної інфраструктури. Окреме загоряння виникло на одному з газових сховищ області,

– йдеться у повідомлені.

В Офісі додали, що внаслідок цієї атаки у селі Лапаївка Львівського району було зруйновано житловий будинок. На жаль, є загиблі, серед яких – 15-річна дівчинка.

За словами мера Львова Андрія Садового, щонайменше 7 промислових підприємств зазнало обстрілів.

Чи не найбільшої шкоди було завдано по індустріальному парку Sparrow, де збитки можуть сягати 20 мільйонів доларів.

Наразі відомо, що людям, будинки та квартири, яких постраждали внаслідок атаки, виплачуватимуть по 12 тисяч за вікна та по 8 тисяч – за двері.

Що відомо про атаку на Львів та область 5 жовтня?