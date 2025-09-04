Удар по деминерам возле Чернигова: Россия цинично оправдалась в смертоносной атаке
- Россия нанесла удар по Черниговщине, атаковав гуманитарную миссию по разминированию.
- Тем временем российское минобороны заявило о поражении "расчетов БпЛА".
Россия днем 4 сентября нанесла циничный удар по Черниговщине. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.
"Объяснение" россиян, почему была осуществлена атака, было не менее циничным, передает 24 Канал.
Как "объяснили" в России атаку?
В России выдали удар за "поражение расчетов БпЛА".
Российское минобороны опубликовало видео поражения ракетой "Искандер" автомобилей белого цвета и заявило, что якобы атаковали "пункт запуска дронов дальнего действия". Но на самом деле ни одного беспилотника на кадрах видно не было.
Последствия атаки / Фото Общественного
Средствами воздушной разведки ВС России в Черниговской области была обнаружена подготовка к запуску в воздушное пространство России расчетами БПЛА ВСУ ударных беспилотников дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван,
- говорится в сообщении минобороны страны-террористки.
Там цинично добавили, что "уничтожили 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БпЛА".
Как отметило Общественное, у въезда на место атаки была табличка "Работают деминеры", на поле – разметка, характерная для разминирования, деминеры были одеты в спецодежду с логотипом гуманитарной миссии. Рядом стояли их машины, а вот никаких остатков БпЛА, как это утверждают россияне, не было.
Кадры атаки "Искандером": смотрите видео
Что известно об ударе возле Чернигова?
- Россия атаковала гуманитарную миссию по разминированию возле Чернигова около 14:56. Ракета попала возле одного из блокпостов на въезде в Новоселовку.
- Предварительно, есть 2 погибших и 5 раненых. Это граждане Украины и работники гуманитарной миссии по разминированию "Датский совет по делам беженцев".