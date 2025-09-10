Атака "Шахедов" на Польшу: где нашли дроны и есть разрушения – показываем на карте
- Российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, в частности, один был обнаружен в селе Чоснувка, где он упал в поле далеко от жилых зон.
- Еще один дрон упал в селе Вырыки, повредив дом и автомобиль, а третий дрон нашли в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве, на открытой местности.
Ночью 10 сентября российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. По состоянию на утро сбитые дроны нашли уже в ряде населенных пунктов страны.
Где фиксируют падение обломков, что известно о последствиях и фото повреждений для вас собрал 24 Канал.
Где в Польше упали российские "Шахеды"?
Так, первый из российских беспилотников обнаружили около 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства. Предварительно, "Шахед" упал в поле в незастроенной местности, далеко от жилой зоны.
Населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Украиной и в 30 – от границы с Беларусью.
Где расположена Чоснувка: смотрите на карте
Еще один дрон упал в селе Вырыки Люблинского воеводства. Поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают, это было попадание или падение обломков.
Последствия попадания дрона в дом в Вырыках / Фото Дариуша Стефанюка
Село Вырыки расположено недалеко от границы с Украиной и Беларусью, в 20 километрах от стыка трех стран.
Где расположены Вырыки: смотрите на карте
Кроме того, третий беспилотник был найден в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве. Судя по фото, он также упал на открытой местности.
Российский дрон в Мнишкуве / Фото epiotrkow.pl
Населенный пункт расположен в глубине страны. Расстояние до границы с Украиной и Беларусью превышает 250 километров.
Где расположен Мнишкув: смотрите на карте
Что известно о "Шахедах" в Польше?
В ночь на 10 сентября, во время удара по Украине, беспилотники неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь идет именно о российских дронах.
В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
Польские военные говорят, что продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Однако НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу, утверждает источник Reuters. Хотя это и был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников.