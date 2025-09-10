Вночі 10 вересня російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. Станом на ранок збиті дрони знайшли вже у низці населених пунктів країни.

Де фіксують падіння уламків, що відомо про наслідки та фото пошкоджень для вас зібрав 24 Канал.

Дивіться також Туск підтвердив, що повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських БпЛА

Де в Польщі впали російські "Шахеди"?

Так, перший з російських безпілотників виявили близько 5:40 у селі Чоснувка Люблінського воєводства. Попередньо, "Шахед" впав у полі в незабудованій місцевості, далеко від житлової зони.

Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Україною та за 30 – від кордону з Білоруссю.

Де розташована Чоснувка: дивіться на карті

Ще один дрон впав у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці встановлюють, це було влучання чи падіння уламків.

Наслідки влучання дрона у будинок у Вириках / фото Даріуша Стефанюка

Село Вирики розташоване неподалік кордону з Україною та Білоруссю, за 20 кілометрів від стику трьох країн.

Де розташовані Вирики: дивіться на карті

Крім того, третій безпілотник було знайдено у Мнішкуві, у Лодзинському воєводстві. Судячи з фото, він також впав на відкритій місцевості.

Російський дрон у Мнішкуві / фото epiotrkow.pl

Цього разі населений пункт розміщений у глибині країни. Відстань до кордону з Україною та Білоруссю перевищує 250 кілометрів.

Де розташований Мнішкув: дивіться на карті

Що відомо про "Шахеди" у Польщі?