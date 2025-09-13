Атака украинского беспилотника на северо-западный российский порт Приморск привела к временной приостановке загрузки на ключевом нефтяном терминале. В результате удара пострадали 2 нефтяных танкера.

Цены на нефть выросли почти на 2% после нападения на Приморск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие последствия атаки дронов на порт в Приморске?

Порт Приморск имеет возможность обрабатывать около 1 миллиона баррелей сырой нефти в день и является основным западным экспортным центром российской нефти. Порт загружает флагманскую российскую нефть марки Urals, а также около 300 000 баррелей дизельного топлива в день. По данным источников, во время атаки поражены два судна.

Украинские военные усилили удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь ограничить доходы Кремля от продажи нефти и подтолкнуть к переговорам по прекращению войны в Украине. Служба безопасности Украины подтвердила ночную атаку на Приморск, повлекшую пожар и временное прекращение грузовых операций.

По данным двух отраслевых источников, загрузка нефти в порту была приостановлена утром пятницы, однако неизвестно, возобновились ли операции. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил возгорание одного судна и насосной станции. Он добавил, что над регионом было уничтожено более 30 беспилотников.

Оператор порта "Транснефть" и Министерство энергетики России комментариев не предоставили. После атаки цены на нефть выросли почти на 2%, компенсируя опасения относительно избытка предложения и слабого спроса в США.

По информации отраслевых источников, пострадали два танкера – "Кусто" и "Цай Юнь". Kusto – танкер класса Aframax вместимостью около 700 000 баррелей, который управляет Solstice Corp., а Cai Yun – Aframax под управлением Acceronix Ltd.; оба зарегистрированы на Сейшельских островах.

Другие российские порты, включая Усть-Лугу и Новороссийск, неоднократно подвергались атакам украинских дронов. Экспорт российской нефти остается ограниченным: порт Усть-Луга еще не полностью восстановил мощность после атаки в августе, пока работает только на половину. Россия пересмотрела сентябрьский план экспорта западных портов до 2,1 миллиона баррелей в день – на 11% больше предыдущих прогнозов – поскольку дроны уменьшили внутренний спрос.

Приморск расположен вблизи Санкт-Петербурга, где временно приостановил работу аэропорт Пулково. Российские военные сообщили о перехвате 221 украинского дрона в течение ночи. Генеральный штаб Украины комментариев не предоставил. Известно, что Владимир Путин открыл порт Приморск в 2001 году, через год после вступления в должность президента, чтобы уменьшить зависимость страны от других балтийских портов.

Что известно об атаке на порт Приморск?