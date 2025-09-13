Атака українського безпілотника на північно-західний російський порт Приморськ призвела до тимчасового призупинення завантаження на ключовому нафтовому терміналі. Внаслідок удару постраждали 2 нафтові танкери.

Ціни на нафту зросли майже на 2% після нападу на Приморськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Які наслідки атаки дронів на порт у Приморську?

Порт Приморськ має можливість обробляти близько 1 мільйона барелів сирої нафти на день і є основним західним експортним центром російської нафти. Порт завантажує флагманську російську нафту марки Urals, а також близько 300 000 барелів дизельного палива на день. За даними джерел, під час атаки уражено два судна.

Українські військові посилили удари по енергетичній інфраструктурі Росії, намагаючись обмежити доходи Кремля від продажу нафти і підштовхнути до переговорів щодо припинення війни в Україні. Служба безпеки України підтвердила нічну атаку на Приморськ, що спричинила пожежу та тимчасове припинення вантажних операцій.

За даними двох галузевих джерел, завантаження нафти в порту було призупинено вранці п’ятниці, однак невідомо, чи відновилися операції. Губернатор регіону Олександр Дрозденко підтвердив загоряння одного судна та насосної станції. Він додав, що над регіоном було знищено понад 30 безпілотників.

Оператор порту "Транснефть" та Міністерство енергетики Росії коментарів не надали. Після атаки ціни на нафту зросли майже на 2%, компенсуючи побоювання щодо надлишку пропозиції та слабкого попиту в США.

За інформацією галузевих джерел, постраждали два танкери – "Кусто" та "Цай Юнь". Kusto – танкер класу Aframax місткістю близько 700 000 барелів, який управляє Solstice Corp., а Cai Yun – Aframax під управлінням Acceronix Ltd.; обидва зареєстровані на Сейшельських островах.

Інші російські порти, включно з Усть-Лугою та Новоросійськом, неодноразово зазнавали атак українських дронів. Експорт російської нафти залишається обмеженим: порт Усть-Луга ще не повністю відновив потужність після атаки у серпні, наразі працює лише на половину. Росія переглянула вересневий план експорту західних портів до 2,1 мільйона барелів на день – на 11% більше від попередніх прогнозів – оскільки дрони зменшили внутрішній попит.

Приморськ розташований поблизу Санкт-Петербурга, де тимчасово призупинив роботу аеропорт Пулково. Російські військові повідомили про перехоплення 221 українського дрона протягом ночі. Генеральний штаб України коментарів не надав. Відомо, що Володимир Путін відкрив порт Приморськ у 2001 році, через рік після вступу на посаду президента, щоб зменшити залежність країни від інших балтійських портів.

Що відомо про атаку на порт Приморськ?