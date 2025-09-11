Вечером 10 сентября и в течение ночи 11 сентября россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками. На этот раз оккупанты цинично ударили по училищу.

В сети появилось видео с последствиями атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.

Какие последствия атаки на Сумы?

Взрывы в Сумах прогремели около 01:00 ночи 11 сентября. Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что Россия атаковала учебное заведение. По данным СМИ, под ударом оказалось Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.

Последствия российской атаки на Сумы: видео Общественного

Охранник, который во время атаки, находился вблизи училища, дважды прятался в укрытие из-за российских дронов. Впоследствии именно он вызвал спасателей и полицию на место происшествия.

В результате атаки поврежден центральный корпус и мастерские учебного заведения. У полиции Сумщины отмечают, что также выбиты окна в столовой, в общежитии заведения и в девяти многоэтажках. Кроме этого, поврежден автобус учебного заведения и три гражданские машины. Сейчас информации о погибших или пострадавших, к счастью, нет.

Российская атака на Сумы: коротко о главном