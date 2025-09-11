Ввечері 10 вересня та протягом ночі 11 вересня росіяни атакували Суми ударними безпілотниками. Цього разу окупанти цинічно вдарили по училищу.

У мережі з'явилося відео з наслідками атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

Дивіться також Росіяни запустили 66 дронів уночі: зафіксовано влучання на 3 локаціях

Які наслідки атаки на Суми?

Вибухи у Сумах пролунали близько 01:00 ночі 11 вересня. Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що Росія атакувала навчальний заклад. За даними ЗМІ, під ударом опинилося Сумське вище професійне училище будівництва та дизайну.

Наслідки російської атаки на Суми: відео Суспільного

Охоронець, який під час атаки, перебував поблизу училища, двічі ховався в укриття через російські дрони. Згодом саме він викликав рятувальників та поліцію на місце події.

Внаслідок атаки пошкоджено центральний корпус та майстерні навчального закладу. У поліції Сумщини зазначають, що також вибиті вікна у їдальні, в гуртожитку закладу та у дев'яти багатоповерхівках. Окрім цього, пошкоджено автобус навчального закладу та три цивільні автівки. Наразі інформації про загиблих чи постраждалих, на щастя, немає.

Російська атака на Суми: коротко про головне