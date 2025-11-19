Массированная атака по Украине "Шахедами" и ракетами: где раздаются взрывы

05:53, 19 ноября

Российские оккупанты на рассвете 19 ноября запустили по Украине ракеты. Так, в 5:49 в Воздушных силах информировали об опасности жителей Ивано-Франковской области.

Тогда же в Бурштыне дважды были слышны звуки взрывов. Через несколько минут там снова было громко.