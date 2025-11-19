Масована атака по Україні "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи

05:39, 19 листопада

Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.

Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.