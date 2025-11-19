Укр Рус
24 Канал Новини України Масована атака по Україні "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи
19 листопада, 06:10
4

Масована атака по Україні "Шахедами" та ракетами: де лунають вибухи

Надія Батюк

У ніч на 19 листопада росіяни вкотре масовано атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Внаслідок цього у деяких регіонах пролунали вибухи.

Про всі наслідки масованої атаки на Україну – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Вибухи прогриміли у Бурштині на Прикарпатті, туди летіли "Калібри" 

Які наслідки російської атаки та де було чутно вибухи?

 
05:53, 19 листопада

У Бурштині було чутно вибухи

Російські окупанти вдосвіта 19 листопада запустили по Україні ракети. Так, о 5:49 в Повітряних силах інформували про небезпеку жителів Івано-Франківщини.

Тоді ж у Бурштині двічі було чутно звуки вибухів. Через декілька хвилин там знову було гучно.

05:46, 19 листопада

На Хмельниччині також було чутно вибухи.

05:39, 19 листопада

У Львові прогримів вибух

Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.

Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.

 