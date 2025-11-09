Воронежскую ТЭЦ ночью могли посетить несколько ракет: каковы последствия атаки
- В Воронеже были зафиксированы удары по новому энергоблоку Воронежской ТЭЦ-1, вероятно, 3 ракетами.
- В результате удара произошло снижение нагрузки и сбои в городских энерго- и теплосетях.
В ночь на 9 ноября в российском Воронеже было громко –был прилет по ТЭЦ. В сети утверждают, что по объекту якобы могли прилететь 3 ракеты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.
Какие последствия атаки на ТЭЦ в Воронеже?
Прилет был якобы по новому энергоблоку Воронежской ТЭЦ-1.
По данным Exilenova+, ракеты попали в 4:25:
- 1 ракета во внешнюю сторону котельной №1,
- 2 ракета пробила крышу и разрушила основание здания,
- 3 ракета, вероятно, попала в здание теплогенерации с турбинами, но подтверждения этому еще нет.
2 из этих ракет попали в здание, где расположены котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины, которые работают вместе с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, которые производят первичную электроэнергию.
Это был новый и один из самых современных в регионе энергоблок. Его строительство было закончено только в 2019 году.
В сети также опубликовали подтверждение, что одна из ракет пробила крышу и попала в центральную часть котельной, где размещено основное теплотехническое оборудование.
После удара в городских энерго- и теплосетях было зафиксировано снижение нагрузки и сбои.
Последствия удара по ТЭЦ / Фото Exilenova+
Что еще известно об атаке на Воронеж?
В сети отмечали, что атакованная ТЭЦ – крупнейший поставщик тепла для жилых домов и крупных предприятий Воронежа. Он нее зависят 4 района города, а еще более тысячи предприятий, в частности крупнейший завод Воронежа – "Воронежсинтезкаучук".
На этом атака на город не прекратилась. Уже днем 9 ноября в регионе объявили воздушную тревогу. Утверждалось, что на Воронеж летели целые. Затем появились видео с задымлением.