На Воронезьку ТЕЦ вночі могли завітати кілька ракет: які наслідки атаки
- У Воронежі були зафіксовані удари по новому енергоблоку Воронезької ТЕЦ-1, ймовірно, 3 ракетами.
- У результаті удару відбулося зниження навантаження та збої в міських енерго- та тепломережах.
У ніч на 9 листопада у російському Воронежі було гучно – був приліт по ТЕЦ. У мережі стверджують, що по об'єкту нібито могли прилетіти 3 ракети.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Які наслідки атаки на ТЕЦ у Воронежі?
Приліт був нібито по новому енергоблоку Воронезької ТЕЦ-1.
За даними Exilenova+, ракети влучили о 4:25:
- 1 ракета у зовнішній бік котельної №1,
- 2 ракета пробила дах і зруйнувала основу будівлі,
- 3 ракета, ймовірно, потрапила в будівлю теплогенерації з турбінами, але підтвердження цьому ще немає.
Наслідки прильоту по ТЕЦ у Воронежі: дивіться відео
2 з цих ракет влучили в будівлю, де розташовані котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни, які працюють разом із газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, які виробляють первинну електроенергію.
Це був новий та один із найсучасніших у регіоні енергоблок. Його будівництво було закінчено лише у 2019 році.
У мережі також опублікували підтвердження, що одна із ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні, де розміщене основне теплотехнічне обладнання.
Після удару у міських енерго- та тепломережах було зафіксовано зниження навантаження та збої.
Наслідки удару по ТЕЦ / Фото Exilenova+
Що ще відомо про атаку на Воронеж?
У мережі зазначали, що атакована ТЕЦ – найбільший постачальник тепла для житлових будинків та великих підприємств Воронежа. Він неї залежать 4 райони міста, а ще понад тисяча підприємств, зокрема найбільший завод Воронежа – "Воронежсинтезкаучук".
На цьому атака на місто не припинилася. Уже вдень 9 листопада у регіоні оголосили повітряну тривогу. Стверджувалося, що на Воронеж летіли цілі. Потім з'явилися відео із задимленням.