Утром 31 августа российская армия атаковала Черниговскую область "Шахедами". Вражеский дрон попал в одно из предприятий критической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы Нежина Александра Кодолы для Суспильного.

Что известно об атаке на Нежин?

Около 9 утра вражеский "Шахед" попал в одно из предприятий критической инфраструктуры Нежина. Вследствие этого в городе пока нет воды и света.

После завершения тревоги специалисты будут выяснять уровень повреждений и какие будут последствия для города. Пострадавшие пока отсутствуют. По предварительной информации о повреждениях гражданской инфраструктуры пока нет информации, пока не выехали на место,

– пояснил Александр Кодола.

В Нежинском водоканале подчеркнули, что водоснабжение в течение дня будут обеспечивать генераторы с 10:00 до 12:00 часов и с 17:00 до 21:00 часов (в случае, если не восстановится электроснабжение до вечера). Нежинцев, в свою очередь, просят срочно сделать запасы воды.

