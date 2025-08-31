Россияне ударили по предприятию критической инфраструктуры Нежина: в городе нет света и воды
- Российская армия атаковала Нежин "Шахедами", нанеся удар по предприятию критической инфраструктуры, что привело к отсутствию света и воды в городе.
- Водоснабжение будут обеспечивать генераторы в определенные часы, жителей просят сделать запасы воды.
Утром 31 августа российская армия атаковала Черниговскую область "Шахедами". Вражеский дрон попал в одно из предприятий критической инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы Нежина Александра Кодолы для Суспильного.
Смотрите также Зафиксировано попадание на 10 локациях: Воздушные силы прокомментировали ночную атаку России
Что известно об атаке на Нежин?
Около 9 утра вражеский "Шахед" попал в одно из предприятий критической инфраструктуры Нежина. Вследствие этого в городе пока нет воды и света.
После завершения тревоги специалисты будут выяснять уровень повреждений и какие будут последствия для города. Пострадавшие пока отсутствуют. По предварительной информации о повреждениях гражданской инфраструктуры пока нет информации, пока не выехали на место,
– пояснил Александр Кодола.
В Нежинском водоканале подчеркнули, что водоснабжение в течение дня будут обеспечивать генераторы с 10:00 до 12:00 часов и с 17:00 до 21:00 часов (в случае, если не восстановится электроснабжение до вечера). Нежинцев, в свою очередь, просят срочно сделать запасы воды.
Какие последствия атаки россиян на энергетику в Одесской области?
Напомним, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Черноморску в Одесской области в ночь на 31 августа.
В результате удара были повреждения энергетической инфраструктуры. Более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
Известно, что в результате российской атаки пострадал один человек.