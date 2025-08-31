Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури Ніжина: у місті немає світла та води
31 серпня, 10:42
2

Росіяни вдарили по підприємству критичної інфраструктури Ніжина: у місті немає світла та води

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російська армія атакувала Ніжин "Шахедами", завдавши удару по підприємству критичної інфраструктури, що призвело до відсутності світла та води в місті.
  • Водопостачання забезпечуватимуть генератори в певні години, мешканців просять зробити запаси води.

Зранку 31 серпня російська армія атакувала Чернігівщину "Шахедами". Ворожий дрон влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Ніжина Олександра Кодоли для Суспільного.

Дивіться також Зафіксовано влучання на 10 локаціях: Повітряні сили прокоментували нічну атаку Росії

Що відомо про атаку на Ніжин?

Близько 9 ранку ворожий "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури Ніжина. Унаслідок цього в місті наразі немає води та світла.

Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. За попередньою інформацією щодо пошкоджень цивільної інфраструктури поки немає інформації, поки не виїхали на місце,
– пояснив Олександр Кодола.

У Ніжинському водоканалі підкреслили, що водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 години та з 17:00 до 21:00 години (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора). Ніжинців, своєю чергою, просять терміново зробити запаси води.

Які наслідки атаки росіян на енергетику в Одеській області?

  • Нагадаємо, що російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Чорноморську в Одеській області у ніч проти 31 серпня.

  • Унаслідок удару були пошкодження енергетичної інфраструктури. Понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.

  • Наразі відомо, що внаслідок російської атаки постраждала одна людина.