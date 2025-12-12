Серия взрывов прогремела в Ярославле: местные пишут об атаке на НПЗ
- В Ярославле во время воздушной атаки 12 декабря прозвучала серия взрывов. Вероятно, поражен нефтеперерабатывающий завод.
- Местные жители сообщали о гуле двигателей беспилотников и вспышки, а видео подтверждают пожар на НПЗ.
Воздушной атаке этой ночью, 12 декабря, подверглись российские территории. О громких взрывах сообщали жители Ярославля.
Вероятно, там поражен местный нефтеперерабатывающий завод. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Смотрите также Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники
Что известно о воздушной атаке на НПЗ в Ярославле ночью 12 декабря?
Во время воздушной атаки ночью 12 декабря над Ярославлем прозвучала серия взрывов. Местные жители оценили количество взрывов в примерно в 5 – 7, но атака на момент публикации еще продолжалась.
Из сообщений очевидцев в социальных сетях известно, что в небе был слышен характерный гул двигателей беспилотников, а над отдельными районами города наблюдали вспышки и дым. Точное место попаданий официально не сообщали.
Однако и российские ресурсы, и украинские осинтеры уверяют, что работа систем противовоздушной обороны не помешала дронам попасть в нефтеперерабатывающий завод. Видео также засвидетельствовали пожар на НПЗ.
Поражение НПЗ в Ярославле: смотрите видео очевидцев
Пожар на НПЗ в Ярославле вблизи: смотрите видео очевидцев (осторожно, слышна ругань)
Где расположен Ярославль в России: показываем на карте
Где еще раздавались взрывы в России в последнее время?
Этой же ночью в Твери раздавались взрывы. О масштабах поражения от воздушной атаки пока информации мало. Но местные жалуются на попадание дронов в черте города.
Прошлой ночью, 11 декабря, БпЛА атаковали химзаводы "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области. Эти заводы производят компоненты для взрывчатых веществ, которые использует российская армия.