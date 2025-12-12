Серия взрывов прогремела в Ярославле: местные пишут об атаке на НПЗ

Воздушной атаке этой ночью, 12 декабря, подверглись российские территории. О громких взрывах сообщали жители Ярославля.

Вероятно, там поражен местный нефтеперерабатывающий завод. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Что известно о воздушной атаке на НПЗ в Ярославле ночью 12 декабря?

Во время воздушной атаки ночью 12 декабря над Ярославлем прозвучала серия взрывов. Местные жители оценили количество взрывов в примерно в 5 – 7, но атака на момент публикации еще продолжалась.

Из сообщений очевидцев в социальных сетях известно, что в небе был слышен характерный гул двигателей беспилотников, а над отдельными районами города наблюдали вспышки и дым. Точное место попаданий официально не сообщали.

Однако и российские ресурсы, и украинские осинтеры уверяют, что работа систем противовоздушной обороны не помешала дронам попасть в нефтеперерабатывающий завод. Видео также засвидетельствовали пожар на НПЗ.

Поражение НПЗ в Ярославле: смотрите видео очевидцев

Пожар на НПЗ в Ярославле вблизи: смотрите видео очевидцев (осторожно, слышна ругань)

Где расположен Ярославль в России: показываем на карте

Где еще раздавались взрывы в России в последнее время?