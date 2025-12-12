Серія вибухів прогриміла у Ярославлі: місцеві пишуть про атаку на НПЗ

Повітряної атаки цієї ночі, 12 грудня, зазнали російські території. Про гучні вибухи повідомляли мешканці Ярославля.

Імовірно, там уражений місцевий нафтопереробний завод. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на НПЗ у Ярославлі вночі 12 грудня?

Під час повітряної атаки вночі 12 грудня над Ярославлем пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці оцінили кількість вибухів у приблизно у 5 – 7, але атака на момент публікації ще тривала.

З повідомлень очевидців у соціальних мережах відомо, що у небі було чути характерний гул двигунів безпілотників, а над окремими районами міста спостерігали спалахи та дим. Точне місце влучань офіційно не повідомляли.

А проте і російські ресурси, і українські осінтери запевняють, що робота систем протиповітряної оборони не завадила дронам поцілити у нафтопереробний завод. Відео також засвідчили пожежу на НПЗ.

Де розташований Ярославль у Росії: показуємо на карті

Де ще лунали вибухи у Росії останнім часом?