"Мадьяр" показал кадры работы дронов по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске

Ночью 6 декабря украинские беспилотники ударили по России и временно оккупированной территории Луганщины. Под атакой были Рязанский НПЗ и меткомбинат в Алчевске.

Как дроны отработали по целям оккупантов, показал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр", передает 24 Канал.

Как выглядела атака на россиян 6 декабря?

Украинские военные в очередной раз поразили важные для россиян цели. Под удар 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадьяра" и ГУР попал Рязанский НПЗ в России.

Алчевский металлургический комбинат на ТОТ Луганщине поразил 1 отдельный Центр СБС. Отмечается, что там россияне изготавливали корпуса для снарядов армии России.

Кадры работы дронов по России и на ВОТ: смотрите видео

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в результате попадания по НПЗ в Рязани поражена установка низкотемпературной изомеризации. В то же время в Алчевске на заводе вспыхнул пожар. Степень ущерба пока уточняется.

Недавние взрывы в России: что известно?