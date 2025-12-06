"Мадьяр" показал кадры работы дронов по Рязанскому НПЗ и меткомбинату в Алчевске
- Украинские беспилотники поразили Рязанский НПЗ и меткомбинат в Алчевске на временно оккупированной территории Луганщины.
- В результате ударов была повреждена установка на НПЗ и возник пожар на меткомбинате в Алчевске.
Ночью 6 декабря украинские беспилотники ударили по России и временно оккупированной территории Луганщины. Под атакой были Рязанский НПЗ и меткомбинат в Алчевске.
Как дроны отработали по целям оккупантов, показал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр", передает 24 Канал.
Как выглядела атака на россиян 6 декабря?
Украинские военные в очередной раз поразили важные для россиян цели. Под удар 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадьяра" и ГУР попал Рязанский НПЗ в России.
Алчевский металлургический комбинат на ТОТ Луганщине поразил 1 отдельный Центр СБС. Отмечается, что там россияне изготавливали корпуса для снарядов армии России.
Кадры работы дронов по России и на ВОТ: смотрите видео
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в результате попадания по НПЗ в Рязани поражена установка низкотемпературной изомеризации. В то же время в Алчевске на заводе вспыхнул пожар. Степень ущерба пока уточняется.
Недавние взрывы в России: что известно?
6 декабря в Белгороде взорвалась российская авиабомба. Она упала с военного самолета, который мог атаковать Украину. Из-за этого центр города был обесточен.
На днях в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Темрюцкий морской порт в Краснодарском крае. На объекте произошло возгорание в результате атаки.
Ранее сообщалось, что в результате ударов дронов Сызранский НПЗ в России получил повреждения. Кстати, там изготавливали бензин, дизель, авиационный керосин и другие нефтепродукты.