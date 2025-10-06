В ночь на 6 октября российские военные атаковали Одесскую область дронами. Враг попал в гражданский промышленный объект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия российского удара?

Олег Кипер сообщил о вражеской атаке на инфраструктуру Одесской области. Для террора Украины враг привлек "Шахеды".

Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта,

– сообщил глава ОВА.

Он добавил, что на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Что известно о вражеских обстрелах Украины?