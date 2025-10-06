На Одещині спалахнула пожежа на цивільному об'єкті через атаку Росії
- Російські військові атакували Одеську область дронами, влучивши в цивільний промисловий об'єкт, що спричинило пожежу.
- Пожежу оперативно ліквідували, жертв та значних руйнувань немає.
У ніч проти 6 жовтня російські військові атакували Одеську область дронами. Ворог поцілив у цивільний промисловий об'єкт.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Які наслідки російського удару?
Олег Кіпер повідомив про ворожу атаку на інфраструктуру Одеської області. Для терору України ворог залучив "Шахеди".
Не зважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта,
– повідомив очільник ОВА.
Він додав, що на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
Що відомо про ворожі обстріли України?
У ніч проти 6 жовтня росіяни також атакували Київщину. В області сили ППО працювали по ворожих цілях.
Минулого дня у Харкові пролунало багато вибухів через атаку російськими "Шахедами". Під ударом опинилися Новобаварський та Шевченківський райони: пошкоджено будинки, 3 людини зазнали гострої реакції на стрес.
Також Росія обстріляла Тернопіль вночі 5 жовтня. Постраждалих і суттєвих руйнувань немає, лише невелике пошкодження даху будівлі на Чортківщині.