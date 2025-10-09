Укр Рус
9 октября, 08:41
Масштабные пожары вспыхнули в Одесской области из-за российской атаки: пострадали люди

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В результате российской атаки в Одесской области пострадали 5 человек, горели два жилых дома, админздание и автозаправочная станция.
  • Повреждена гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура, более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

В ночь на 9 октября россияне атаковали Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате этого вспыхнули масштабные возгорания. По предварительной информации, пострадало несколько человек.

Для ликвидации последствий атаки привлекали 83 спасателя и 18 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия российской атаки?

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 5 человек. Из-за российского удара вспыхнули пожары, горели два жилых дома, админздание, а также автозаправочная станция. Кроме того, известно о еще одном возгорании.

Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры – горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами, 
– говорится в сообщении.

Ликвидация последствий удара / Фото ГСЧС

Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что большинство вражеских целей уничтожено противовоздушной обороной, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.

В результате атаки еще 4 частных дома повреждены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. По состоянию на утро, по его словам, без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Повреждения и пожары в результате атаки: смотрите видео

Что еще известно об этой атаке?

  • Напомним, в половине 1 часа ночи Олег Кипер сообщал о движении дронов возле Одессы. Тогда же местные паблики информировали о работе ПВО. Через 15 минут в Воздушных силах также сообщили о группе вражеских БпЛА.

  • Уже около 1 часа ночи стало известно о взрывах в Одессе. По данным мониторинговых каналов, на тот момент в сторону Одессы с моря двигалось около десятка дронов. Также более 10 БпЛА двигались в сторону Черноморска.

  • Также в ночь на 9 октября враг атаковал железную дорогу в Сумской области. По данным УЗ, из-за этого организуют движение измененными маршрутами, в частности это касается некоторых поездов регионального назначения.