В ночь на 9 октября россияне атаковали Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате этого вспыхнули масштабные возгорания. По предварительной информации, пострадало несколько человек.

Для ликвидации последствий атаки привлекали 83 спасателя и 18 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия российской атаки?

По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 5 человек. Из-за российского удара вспыхнули пожары, горели два жилых дома, админздание, а также автозаправочная станция. Кроме того, известно о еще одном возгорании.

Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры – горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами,

– говорится в сообщении.

Ликвидация последствий удара / Фото ГСЧС

Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что большинство вражеских целей уничтожено противовоздушной обороной, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.

В результате атаки еще 4 частных дома повреждены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. По состоянию на утро, по его словам, без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.

Повреждения и пожары в результате атаки: смотрите видео

Что еще известно об этой атаке?