Масштабные пожары вспыхнули в Одесской области из-за российской атаки: пострадали люди
- В результате российской атаки в Одесской области пострадали 5 человек, горели два жилых дома, админздание и автозаправочная станция.
- Повреждена гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура, более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
В ночь на 9 октября россияне атаковали Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате этого вспыхнули масштабные возгорания. По предварительной информации, пострадало несколько человек.
Для ликвидации последствий атаки привлекали 83 спасателя и 18 единиц техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия российской атаки?
По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали 5 человек. Из-за российского удара вспыхнули пожары, горели два жилых дома, админздание, а также автозаправочная станция. Кроме того, известно о еще одном возгорании.
Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры – горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами,
– говорится в сообщении.
Ликвидация последствий удара / Фото ГСЧС
Руководитель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что большинство вражеских целей уничтожено противовоздушной обороной, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур.
В результате атаки еще 4 частных дома повреждены. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. По состоянию на утро, по его словам, без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.
Повреждения и пожары в результате атаки: смотрите видео
Что еще известно об этой атаке?
Напомним, в половине 1 часа ночи Олег Кипер сообщал о движении дронов возле Одессы. Тогда же местные паблики информировали о работе ПВО. Через 15 минут в Воздушных силах также сообщили о группе вражеских БпЛА.
Уже около 1 часа ночи стало известно о взрывах в Одессе. По данным мониторинговых каналов, на тот момент в сторону Одессы с моря двигалось около десятка дронов. Также более 10 БпЛА двигались в сторону Черноморска.
Также в ночь на 9 октября враг атаковал железную дорогу в Сумской области. По данным УЗ, из-за этого организуют движение измененными маршрутами, в частности это касается некоторых поездов регионального назначения.