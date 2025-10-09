Масштабні пожежі спалахнули на Одещині через російську атаку: постраждали люди
- У результаті російської атаки на Одещині постраждали 5 осіб, горіли два житлові будинки, адмінбудівля та автозаправна станція.
- Пошкоджено цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру, понад 30 тисяч абонентів залишились без електропостачання.
У ніч на 9 жовтня росіяни атакували Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок цього спалахнули масштабні загоряння. За попередньою інформацією, постраждало кілька людей.
Для ліквідації наслідків атаки залучали 83 рятувальники та 18 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Які наслідки російської атаки?
За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 5 осіб. Через російський удар спалахнули пожежі, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, а також автозаправна станція. Крім того, відомо про ще одне загоряння.
Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами,
– ідеться у повідомленні.
Ліквідація наслідків удару / Фото ДСНС
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що більшість ворожих цілей знищена протиповітряною обороною, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.
Унаслідок атаки ще 4 приватних будинки пошкоджено. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Станом на ранок, за його словами, без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.
Пошкодження та пожежі внаслідок атаки: дивіться відео
Що ще відомо про цю атаку?
Нагадаємо, о пів на 1 годину ночі Олег Кіпер повідомляв про рух дронів біля Одеси. Тоді ж місцеві пабліки інформували про роботу ППО. Через 15 хвилин в Повітряних силах також повідомили про групу ворожих БпЛА.
Вже близько 1 години ночі стало відомо про вибухи в Одесі. За даними моніторингових каналів, на той момент в бік Одеси з моря рухалося близько десятка дронів. Також понад 10 БпЛА рухалися в сторону Чорноморська.
Також у ніч на 9 жовтня ворог атакував залізницю у Сумській області. За даними УЗ, через це організовують рух зміненими маршрутами, зокрема це стосується деяких потягів регіонального призначення.