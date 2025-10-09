У ніч на 9 жовтня росіяни атакували Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок цього спалахнули масштабні загоряння. За попередньою інформацією, постраждало кілька людей.

Для ліквідації наслідків атаки залучали 83 рятувальники та 18 одиниць техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Які наслідки російської атаки?

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 5 осіб. Через російський удар спалахнули пожежі, горіли два житлові будинки, адмінбудівля, а також автозаправна станція. Крім того, відомо про ще одне загоряння.

Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури – горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами,

– ідеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків удару / Фото ДСНС

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що більшість ворожих цілей знищена протиповітряною обороною, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.

Унаслідок атаки ще 4 приватних будинки пошкоджено. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. Станом на ранок, за його словами, без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів.

Пошкодження та пожежі внаслідок атаки: дивіться відео

Що ще відомо про цю атаку?