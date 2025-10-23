"Я хочу к маме": что происходило в детсаду в Харькове сразу после атаки
- Российский беспилотник попал в детский сад в Харькове, но жертв удалось избежать благодаря быстрой реакции воспитателей.
- Полицейские спасали напуганных детей, успокаивали их и передавали родителям.
Боди-камеры полицейский зафиксировали момент прилета российского беспилотника по детскому саду в Харькове. На видео хорошо заметен страх и слышны слезы детей.
Полицейские опубликовали кадры, от которых становится больно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Украины.
Как полицейские спасали детей в дошкольном учреждении в Харькове?
Накануне в Харькове произошло прямое попадание реактивного БпЛА в детский сад. Россияне совершили военное преступление, ударив по гражданским, в частности – по детям. К счастью, обошлось без жертв, ведь воспитатели правильно отреагировали на опасность и провели детей в укрытие.
Полицейские тем временем работали среди руин и дыма. Они спасали напуганных детей, пытались их успокоить и передавали родителям. Все воспитанники попали домой.
Боль в этот день превратилась в непоколебимую решимость. За каждого ребенка, за право жить без страха – мы продолжаем борьбу и обязательно победим,
– написали в полиции.
Полицейские спасали детей в Харькове: смотрите видео
Что известно об обстреле детского сада в Харькове?
Утром 22 октября Россия ударила беспилотниками по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. Враг, вероятно, впервые применил реактивный беспилотник по городу.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне прицельно направили дроны на заведение.
Дети не пострадали, но по словам президента Владимира Зеленского, многие из них получили острую реакцию на стресс.
Всего в результате атаки на Харьков один человек погиб, а 10 – пострадали.