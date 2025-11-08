Россия ударила по Днепру: 2 человека пропали без вести, СМИ пишут, что из-под завалов достали тело

После российского террора по Днепру в ночь на 8 ноября известно, что несколько человек не выходят на связь. Сейчас их ищут. В то же время СМИ пишут, что из-под завалов достали тело человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко.

Что известно об исчезновении людей в Днепре после атаки 8 ноября?

Министр внутренних дел информирует, что два человека не выходят на связь с родными.

Ищем. На месте трагедии работают психологи ГСЧС – помогают справиться со стрессом пострадавшим. Полицейские помогали эвакуировать людей и фиксируют доказательства военных преступлений России,

– написал он в 8:47.

Россия прицельно ударила ударным дроном по многоэтажке. Бойцы ГСЧС спасли около 30 человек и деблокировали из-под завалов тело погибшего человека, написал Клименко. 10 человек ранены.

Обратите внимание! В ОВА в 7:31 приводили информацию об одной погибшей женщине и 11 пострадавших, в частности, 13-летней девочке. Ночью говорилось, что раненых детей двое – этот подросток и 2-летний ребенок.



В 9:54 корреспонденты Суспильного с места происшествия сообщили: спасатели достали тело человека из-под завалов многоэтажки в Днепре. Пока не понятно, кто это может быть – или кто-то из пропавших без вести, или кто-то другой. Официальной информации пока нет.



Поврежденная многоэтажка в Днепре / Фото Днепропетровская ОГА

Какие последствия атаки в других областях Украины?

Ликвидируем последствия сегодняшнего российского комбинированного удара. Под прицелом врага была критическая инфраструктура – то, что обеспечивает нормальные условия проживания людей. Пострадали Днепропетровщина, Киевщина и Киев, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. Спасатели, полиция работают на местах ударов,

– отметил министр.

Клименко указал, что задействованы необходимые специалисты и специализированная техника, а ГСЧС ликвидирует более 10 пожаров по Украине.

"На связи с министром энергетики Светланой Гринчук – координируем действия служб на объектах поражения. Постоянно докладываю о состоянии спасательных операций и ликвидации последствий ударов президенту и премьер-министру. Ситуация сложная, но выстоим. Все задействованные службы работают без остановки, чтобы минимизировать последствия российской атаки по объектам жизнеобеспечения людей", – отметил Игорь Клименко.

В ряде городов – блэкаут после атаки