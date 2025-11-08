Росія вдарила по Дніпру: 2 людини зникли безвісти, ЗМІ пишуть, що з-під завалів дістали тіло

Після російського терору по Дніпру в ніч проти 8 листопада відомо, що декілька людей не виходять на зв'язок. Зараз їх шукають. У той же час ЗМІ пишуть, що з-під завалів дістали тіло людини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Клименка.

Що відомо про зникнення людей у Дніпрі після атаки 8 листопада?

Міністр внутрішніх справ інформує, що дві особи не виходять на зв'язок із рідними.

Шукаємо. На місці трагедії працюють психологи ДСНС – допомагають справитися зі стресом постраждалим. Поліцейські допомагали евакуйовувати людей і фіксують докази воєнних злочинів Росії,

– написав він о 8:47.

Росія прицільно вдарила ударним дроном по багатоповерхівці. Бійці ДСНС врятували близько 30 людей і деблокували з-під завалів тіло загиблої людини, написав Клименко. 10 людей поранено.

Зверніть увагу! В ОВА о 7:31 наводили інформацію про одну загиблу жінку та 11 постраждалих, зокрема, 13-річну дівчинку. Вночі мовилося, що поранених дітей двоє – ця підлітка і 2-річна дитина.



О 9:54 кореспонденти Суспільного з місця події повідомили: рятувальники дістали тіло людини з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі. Наразі не зрозуміло, хто це може бути – чи хтось зі зниклих безвісти, чи хтось інший. Офіційної інформації поки немає.



Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі / Фото Дніпропетровська ОВА

Які наслідки атаки в інших областях України?

Ліквідовуємо наслідки сьогоднішнього російського комбінованого удару. Під прицілом ворога була критична інфраструктура – те, що забезпечує нормальні умови проживання людей. Постраждали Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Рятувальники, поліція працюють на місцях ударів,

– зауважив міністр.

Клименко указав, що задіяні необхідні фахівці та спеціалізована техніка, а ДСНС ліквідовує понад 10 пожеж по Україні.

"На зв'язку з міністеркою енергетики Світланою Гринчук – координуємо дії служб на об'єктах ураження. Постійно доповідаю про стан рятувальних операцій та ліквідацію наслідків ударів президенту та прем'єр-міністерці. Ситуація складна, але вистоїмо. Усі задіяні служби працюють без зупинки, щоб мінімізувати наслідки російської атаки по об'єктах життєзабезпечення людей", – наголосив Ігор Клименко.

В низці міст – блекаут після атаки