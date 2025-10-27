Путин хочет спровоцировать массовую панику и бегство людей из части Украины, – The Economist

Российский диктатор Владимир Путин взял за цель уничтожить Украину. Глава Кремля хочет сделать большие территории Востока государства непригодными для жизни, разрушить промышленность, вызвать панику у украинцев и спровоцировать новую волну эмиграции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

Как изменились российские атаки по энергообъектам Украины?

Журналисты отмечают, что Владимир Путин наращивает воздушные удары по Украине, массированно атакуя энергосистему, теплосети и газовую инфраструктуру накануне зимы. В приграничных Сумской и Черниговской областях удары оставили людей без света на несколько дней.

Авторы материала отмечают, что воздушная война Украины и России изменилась.

Украина существенно усилила свою противовоздушную оборону – и в ракетном перехвате, и в средствах радиоэлектронной борьбы возле стратегических объектов. Разрабатываются новые дроны-перехватчики, что является настоящим технологическим прорывом,

– говорится в материале.

В то же время журналисты пишут, что и российские возможности также быстро растут. Потому что если раньше Кремль запускал дорогие и неточные ракеты хаотично по всей стране, то теперь концентрирует удары по конкретным регионам – волнами, используя новые модели дешевых дронов типа "Шахед".

"Современные "Шахеды" гораздо быстрее и точнее первых иранских прототипов 2022 года. Новейшие модели летают со скоростью более 300 километров в час и используют искусственный интеллект для обхода украинских систем глушения, когда приближаются к цели. Они атакуют под почти вертикальным углом, как ракеты", – пишет The Economist.

Также самих пусков дронов стало гораздо больше, ведь если год назад ночная атака из 150 дронов считалась масштабной, то сейчас Украина часто отражает по 600 – 700 беспилотников за раз. В таких комбинированных ударах десятки дронов достигают цели почти одновременно – и защитить все объекты просто невозможно.

Журналисты напоминают, что около 60% электроэнергии Украина получает из атомных реакторов, остальное – из гидро- и тепловых электростанций (уголь и газ). Атомная энергетика обеспечивает стабильную подачу, а тепловая – баланс спроса и предложения, что критично для стабильности системы.

Россия целенаправленно бьет по обоим компонентам – производству и распределению. За три недели враг вывел из строя несколько тепловых станций и, вероятно, до половины добычи газа, который тоже обеспечивал гибкость энергобаланса,

– объясняют в издании.

Куда оккупанты целятся на энергообъекты в первую очередь?

Авторы материала отмечают, что главный фокус российских атак по энергообъектам – приграничные области: Сумская, Черниговская и Харьковская. Вероятная цель – фактически разделить страну пополам, отрезав промышленный восток, который потребляет больше энергии, от западных регионов, где ее производят.

Также это должно ослабить линии электропередачи, чтобы постепенно парализовать движение тока с запада на восток.

"Они (россияне – 24 Канал) хотят сначала выключить свет на левом берегу, а не во всей стране", – рассказал The Economist собеседник в украинском правительстве.

Журналисты объяснили, что энергосистема Украины держится примерно на 90 ключевых подстанциях. Они превращают ток в 750 киловольт от электростанций в низкое напряжение – 330 или 110 киловольт – для региональных сетей.

Россия бьет по этим подстанциям одну за другой, выискивая слабые места. Формально важнейшие узлы должны были быть защищены – укрепленными бетонными сооружениями и металлическими сетками. Но на самом деле далеко не все были построены по необходимым стандартам,

– отмечается в материале.

В то же время авторы пишут, что Украина уже проходила через тяжелые испытания, которые оказывала Россия по энергетике. У страны есть определенный запас трансформаторов, которые можно использовать для ремонта, поэтому реалистичная цель сейчас – замедлить темпы разрушений настолько, чтобы успевать за их восстановлением.

Кроме того, создаются сотни новых военных подразделений, которые сочетают противовоздушную оборону с дронами для защиты важнейших объектов.

Где враг атаковал энергообъекты в Украине в последнее время?