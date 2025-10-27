Путін хоче спровокувати масову паніку й втечу людей з частини України, – The Economist

Російський диктатор Володимир Путін узяв за мету знищити Україну. Глава Кремля хоче зробити великі території Сходу держави непридатними для життя, зруйнувати промисловість, викликати паніку в українців і спровокувати нову хвилю еміграції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

До теми Під землею було 500 гірників: Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Як змінилися російські атаки по енергооб'єктах України?

Журналісти зазначають, що Володимир Путін нарощує повітряні удари по Україні, масовано атакуючи енергосистему, тепломережі та газову інфраструктуру напередодні зими. У прикордонних Сумській і Чернігівській областях удари залишили людей без світла на кілька днів.

Автори матеріалу відзначають, що повітряна війна України та Росії змінилася.

Україна суттєво посилила свою протиповітряну оборону – і в ракетному перехопленні, і в засобах радіоелектронної боротьби біля стратегічних об'єктів. Розробляються нові дрони-перехоплювачі, що є справжнім технологічним проривом,

– йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти пишуть, що і російські можливості також швидко зростають. Бо якщо раніше Кремль запускав дорогі й неточні ракети хаотично по всій країні, то тепер концентрує удари по конкретних регіонах – хвилями, використовуючи нові моделі дешевших дронів типу "Шахед".

"Сучасні "Шахеди" набагато швидші й точніші за перші іранські прототипи 2022 року. Найновіші моделі літають зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину і використовують штучний інтелект для обходу українських систем глушіння, коли наближаються до цілі. Вони атакують під майже вертикальним кутом, як ракети", – пише The Economist.

Також самих пусків дронів стало набагато більше, адже якщо рік тому нічна атака зі 150 дронів вважалася масштабною, то нині Україна часто відбиває по 600 – 700 безпілотників за раз. У таких комбінованих ударах десятки дронів досягають цілі майже одночасно – і захистити всі об'єкти просто неможливо.

Журналісти нагадують, що близько 60% електроенергії Україна отримує з атомних реакторів, решту – з гідро- та теплових електростанцій (вугілля і газ). Атомна енергетика забезпечує стабільну подачу, а теплова – баланс попиту й пропозиції, що критично для стабільності системи.

Росія цілеспрямовано б'є по обох компонентах – виробництву та розподілу. За три тижні ворог вивів з ладу кілька теплових станцій і, ймовірно, до половини видобутку газу, який теж забезпечував гнучкість енергобалансу,

– пояснюють у виданні.

Куди окупанти ціляться на енергооб'єкти першочергово?

Автори матеріалу зазначають, що головний фокус російських атак по енергооб'єктах – прикордонні області: Сумська, Чернігівська й Харківська. Ймовірна мета – фактично розділити країну навпіл, відрізавши промисловий схід, який споживає більше енергії, від західних регіонів, де її виробляють.

Також це має послабити лінії електропередачі, щоб поступово паралізувати рух струму із заходу на схід.

"Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть спочатку вимкнути світло на лівому березі, а не в усій країні", – розповів The Economist співрозмовник в українському уряді.

Журналісти пояснили, що енергосистема України тримається приблизно на 90 ключових підстанціях. Вони перетворюють струм у 750 кіловольтів від електростанцій у нижчу напругу – 330 або 110 кіловольтів – для регіональних мереж.

Росія б'є по цих підстанціях одну за одною, вишукуючи слабкі місця. Формально найважливіші вузли мали бути захищені – укріпленими бетонними спорудами та металевими сітками. Але насправді далеко не всі були побудовані за необхідними стандартами,

– зауважується у матеріалі.

Водночас автори пишуть, що Україна вже проходила через важкі випробування, які чинила Росія щодо енергетики. У країни є певний запас трансформаторів, які можна використати для ремонту, тому реалістична мета зараз – уповільнити темпи руйнувань настільки, щоб встигати за їхнім відновленням.

Окрім того, створюються сотні нових військових підрозділів, які поєднують протиповітряну оборону з дронами для захисту найважливіших об'єктів.

Де ворог атакував енергооб'єкти в Україні останнім часом?