В аэропортах России – коллапс из-за ночной атаки: люди спали на надувных матрасах и лестницах
- В аэропортах Сочи и Казани из-за ночной атаки дронами задержали около 50 рейсов, надувные матрасы и вода были выданы пассажирам для ночлега.
- Работа аэропортов возобновилась, однако часть рейсов остались невыполненными.
В российских аэропортах Сочи и Казани ночью 2 ноября произошел транспортный коллапс. Там на часы задерживали рейсы из-за атак дронами.
Россияне были вынуждены ночевать на лестнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграм-канал Mash.
Как россияне пережили ночную атаку?
По данным пропагандистских СМИ, в российских аэропортах в целом задержано около 50 рейсов. В Сочи из-за ночной атаки дронов часть вылетов перенесли на 4 – 5 часов, а некоторые – почти на 11 часов.
Пассажиры провели ночь в залах ожидания. В терминале людям раздавали надувные матрасы, пледы, коврики и воду.
Росавиация утверждает, что аэропорт возобновил работу с 8 утра, однако часть ночных рейсов не выполнена до сих пор. Среди задержанных были самолеты в Москву, Самару, Уфу, Челябинск, Стамбул и Шарм-эль-Шейх.
Также в аэропорту Казани движение самолетов было заблокировано более пяти часов. Задержались десятки рейсов, два – отменили. Россияне жаловались на нехватку мест в терминале. Им якобы приходилось сидеть на лестнице.
Какие последствия налета дронов на Россию?
2 ноября беспилотники ударили по России. Повреждены энергообъекты, морской порт и нефтяной терминал. Полет дронов фиксировали в нескольких регионах. Российские военные заявили, что их ПВО якобы сбила 164 БпЛА.
В частности, удары пришлись на пять подстанций в Липецкой области. Их общая мощность составляла более 5000 мегавольт-ампер.
Также СБУ подтвердили удар по танкеру в Туапсе. Более того, выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера.