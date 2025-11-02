В аэропортах России – коллапс из-за ночной атаки: люди спали на надувных матрасах и лестницах

В российских аэропортах Сочи и Казани ночью 2 ноября произошел транспортный коллапс. Там на часы задерживали рейсы из-за атак дронами.

Россияне были вынуждены ночевать на лестнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграм-канал Mash.

Как россияне пережили ночную атаку?

По данным пропагандистских СМИ, в российских аэропортах в целом задержано около 50 рейсов. В Сочи из-за ночной атаки дронов часть вылетов перенесли на 4 – 5 часов, а некоторые – почти на 11 часов.

Пассажиры провели ночь в залах ожидания. В терминале людям раздавали надувные матрасы, пледы, коврики и воду.

Росавиация утверждает, что аэропорт возобновил работу с 8 утра, однако часть ночных рейсов не выполнена до сих пор. Среди задержанных были самолеты в Москву, Самару, Уфу, Челябинск, Стамбул и Шарм-эль-Шейх.

Также в аэропорту Казани движение самолетов было заблокировано более пяти часов. Задержались десятки рейсов, два – отменили. Россияне жаловались на нехватку мест в терминале. Им якобы приходилось сидеть на лестнице.

Какие последствия налета дронов на Россию?