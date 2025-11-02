У аеропортах Росії – колапс через нічну атаку: люди спали на надувних матрацах та сходах
- У аеропортах Сочі та Казані через нічну атаку дронами затримали близько 50 рейсів, надувні матраци і вода були видані пасажирам для ночівлі.
- Робота аеропортів відновилася, проте частина рейсів залишились невиконаними.
У російських аеропортах Сочі та Казані вночі 2 листопада стався транспортний колапс. Там на години затримували рейси через атаки дронами.
Росіяни були змушені ночувати на сходах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Mash.
Дивіться також Уражено танкер і порт: в СБУ підтвердили атаку українських дронів по нафтотерміналу в Туапсе
Як росіяни пережили нічну атаку?
За даними пропагандистських ЗМІ, в російських аеропортах загалом затримано близько 50 рейсів. У Сочі через нічну атаку дронів частину вильотів перенесли на 4 – 5 годин, а деякі – майже на 11 годин.
Пасажири провели ніч у залах очікування. У терміналі людям роздавали надувні матраци, пледи, килимки та воду.
Як росіян "рятували" від затримок рейсу: дивіться відео
Росавіація стверджує, що аеропорт відновив роботу з 8 ранку, однак частина нічних рейсів не виконана досі. Серед затриманих були літаки в Москву, Самару, Уфу, Челябінськ, Стамбул та Шарм-ель-Шейх.
Також в аеропорту Казані рух літаків був заблокований понад п'ять годин. Затримались десятки рейсів, два – скасували. Росіяни жалілись на нестачу місць у терміналі. Їм нібито доводилось сидіти на сходах.
Росіянам не вистачало місця в аеропорту: дивіться відео
Які наслідки нальоту дронів на Росію?
2 листопада безпілотники вдарили по Росії. Пошкоджено енергооб'єкти, морський порт і нафтовий термінал. Політ дронів фіксували у кількох регіонах. Російські військові заявили, що їхня ППО нібито збила 164 БпЛА.
Зокрема, удари припали на п'ять підстанцій у Липецькій області. Їхня загальна потужність становила понад 5000 мегавольт-ампер.
Також СБУ підтвердили удар по танкеру в Туапсе. Ба більше, виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери.