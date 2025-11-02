Росіяни були змушені ночувати на сходах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал Mash.

Як росіяни пережили нічну атаку?

За даними пропагандистських ЗМІ, в російських аеропортах загалом затримано близько 50 рейсів. У Сочі через нічну атаку дронів частину вильотів перенесли на 4 – 5 годин, а деякі – майже на 11 годин.

Пасажири провели ніч у залах очікування. У терміналі людям роздавали надувні матраци, пледи, килимки та воду.

Росавіація стверджує, що аеропорт відновив роботу з 8 ранку, однак частина нічних рейсів не виконана досі. Серед затриманих були літаки в Москву, Самару, Уфу, Челябінськ, Стамбул та Шарм-ель-Шейх.

Також в аеропорту Казані рух літаків був заблокований понад п'ять годин. Затримались десятки рейсів, два – скасували. Росіяни жалілись на нестачу місць у терміналі. Їм нібито доводилось сидіти на сходах.

Які наслідки нальоту дронів на Росію?