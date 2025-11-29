Более 100 дронов атаковали Россию: под ударом был НПЗ, аэропорты прекращали работу
- Более 100 дронов атаковали различные регионы России, в частности Афипский нефтеперерабатывающий завод, где произошел пожар.
- Силы ПВО России заявили о сбивании беспилотников в нескольких областях, а аэропорты Тамбова, Волгограда и Краснодара прекратили работу.
Ночью 29 ноября беспилотники атаковали ряд российских регионов. Под обстрелом оказался, в частности, Афипский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны России.
Что известно об атаке на российский НПЗ?
В оперативном штабе Краснодарского края заявили о пожаре на территории Афипского НПЗ в результате атаки дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в укрытие.
Атака на Афипский НПЗ: смотрите видео Astra
В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работали экстренные и специальные службы.
По данным Министерства обороны врага, над Краснодарским краем уничтожили 11 беспилотников.
Какие регионы России были под обстрелом?
По данным Министерства обороны России, силы ПВО якобы сбили беспилотники в таких регионах:
- 26 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 20 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 19 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- 11 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
- 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 3 БПЛА – над территорией Курской области,
- 1 БПЛА – над территорией Астраханской области,
- 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
- 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.
Во время атаки прекращали работу аэропорты: Тамбов, Волгоград и Краснодар.
Падение обломков произошло в нескольких районах Рязанской области. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров говорит, что в целом повреждены четыре жилых дома в разных частях города попали под атаку БПЛА. Повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. Также БпЛА попал на склад стройматериалов.
Последствия удара по Волгограду: смотрите видео Supernova+
Кроме того, Таганрог подвергся массированной атаке. Локализовано 8 пожаров, места обнаружения обломков БПЛА оцеплены. Пострадавших нет, заявила глава города Светлана Камбулова.
Губернатор Слюсарь заявил, что в Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума строительной промышленности и технологий. Поврежденный РЭБ дрон упал на улицу Петровскую в центре города. В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Информации о пострадавших нет.
Где в России было громко в последнее время?
Напомним, что на активную работу ПВО и взрывы в течение ночи 28 ноября жаловались жители Саратова, Энгельса и Таганрога.
Как пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, Саратов и Энгельс с 01:10 до 05:00 находились под атакой беспилотников. В городах прозвучало не менее 10 взрывов.
Кроме того, Силы безопасности и обороны ночью 26 ноября атаковали завод в Чебоксарах, который производит комплектующие для Shahed и ракет типа "Калибр".