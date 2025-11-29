Более 100 дронов атаковали Россию: под ударом был НПЗ, аэропорты прекращали работу

Ночью 29 ноября беспилотники атаковали ряд российских регионов. Под обстрелом оказался, в частности, Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны России.

Что известно об атаке на российский НПЗ?

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о пожаре на территории Афипского НПЗ в результате атаки дронов. По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал завода эвакуирован в укрытие.

Атака на Афипский НПЗ: смотрите видео Astra

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали. На месте работали экстренные и специальные службы.

По данным Министерства обороны врага, над Краснодарским краем уничтожили 11 беспилотников.

Какие регионы России были под обстрелом?

По данным Министерства обороны России, силы ПВО якобы сбили беспилотники в таких регионах:

26 БПЛА – над территорией Белгородской области,

20 БПЛА – над территорией Ростовской области,

19 БПЛА – над территорией Республики Крым,

11 БПЛА – над территорией Рязанской области,

11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

5 БПЛА – над территорией Воронежской области,

4 БПЛА – над территорией Липецкой области,

3 БПЛА – над территорией Курской области,

1 БПЛА – над территорией Астраханской области,

1 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,

1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.

Во время атаки прекращали работу аэропорты: Тамбов, Волгоград и Краснодар.

Падение обломков произошло в нескольких районах Рязанской области. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом в Волгограде. Губернатор Андрей Бочаров говорит, что в целом повреждены четыре жилых дома в разных частях города попали под атаку БПЛА. Повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания. Также БпЛА попал на склад стройматериалов.

Последствия удара по Волгограду: смотрите видео Supernova+

Кроме того, Таганрог подвергся массированной атаке. Локализовано 8 пожаров, места обнаружения обломков БПЛА оцеплены. Пострадавших нет, заявила глава города Светлана Камбулова.

Губернатор Слюсарь заявил, что в Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума строительной промышленности и технологий. Поврежденный РЭБ дрон упал на улицу Петровскую в центре города. В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Информации о пострадавших нет.

