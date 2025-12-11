Российские войска запустили "Шахеды": тревога уже распространяется по Украине
Поздно вечером 10 декабря российские войска в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе. Из-за угрозы БпЛА в ряде восточных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу.
Куда летят вражеские беспилотники, для каких областей есть угроза и что известно о последствиях атак – читайте в материале 24 Канала. Если в вашем городе объявлена воздушная тревога, настоятельно призываем пройти в укрытие.
Где есть угроза российских "Шахедов"?
Группа БпЛА на Николаевщину с Херсонщины. Группа БпЛА в направлении Кривого Рога из Херсонской области. Группа БпЛА на Донетчине в северном направлении. Группа БПЛА в Херсонской области в северном направлении.
