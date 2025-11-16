Новая атака "Шахедами": оккупанты бьют по нескольким регионам

Россияне вечером 16 ноября атакуют Сумы и Одессу ударными беспилотниками. Враг запустил дроны еще днем.

24 Канал собирает информацию, где сейчас летят вражеские дроны и каким областям угрожают. Детали берем из сообщений Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Смотрите также Одессу ежечасно атакуют дронами не только ночью, но и днем: что за новая тактика россиян и как истощает ПВО

Где сейчас летят "Шахеды"?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.