Укр Рус
24 Канал Новости Украины Новая атака "Шахедами": оккупанты бьют по нескольким регионам
16 ноября, 19:45
5

Новая атака "Шахедами": оккупанты бьют по нескольким регионам

Ирина Чеботникова

Россияне вечером 16 ноября атакуют Сумы и Одессу ударными беспилотниками. Враг запустил дроны еще днем.

24 Канал собирает информацию, где сейчас летят вражеские дроны и каким областям угрожают. Детали берем из сообщений Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Смотрите также Одессу ежечасно атакуют дронами не только ночью, но и днем: что за новая тактика россиян и как истощает ПВО

Где сейчас летят "Шахеды"?

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

 

 

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

 

19:58, 16 ноября

Дронов становится все больше, они летят в разные области

  • БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщину на Решетиловку.
  • БпЛА на севере Запорожья на Горняцкое.
  • БпЛА на юге Харьковщины на Днепропетровщину.
  • БпЛА с юга Сумщины на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Харьковщины на Изюм и Лозовую.
  • БпЛА на западе Донецкой области на запад.
19:38, 16 ноября

Мониторинговые сообщества пишут, что в Одесской области летают и "Шахэды", и "Герберы".

А вот на Сумщине были "Шахеды", причем некоторые летели довольно низко.

В обеих областях работала ПВО.

19:28, 16 ноября

БпЛА на Одессу с юга.

19:18, 16 ноября

БпЛА на Сумы с севера.

19:12, 16 ноября

БпЛА курсом на Одесскую/ Николаевскую область из акватории Черного моря.

18:38, 16 ноября

Полтавщина: БпЛА в Кременчугском районе курсом на юго-запад.