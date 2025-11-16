Укр Рус
24 Канал Новини України Нова атака "Шахедами": окупанти б'ють по кількох регіонах
16 листопада, 19:45
5

Нова атака "Шахедами": окупанти б'ють по кількох регіонах

Ірина Чеботнікова

Росіяни увечері 16 листопада атакують Суми та Одесу ударними безпілотниками. Ворог запустив дрони ще вдень.

24 Канал збирає інформацію, де зараз летять ворожі дрони і яким областям загрожують. Деталі беремо з дописів Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Де зараз летять "Шахеди"?

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог 

 

 

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

 

19:58, 16 листопада

Дронів стає дедалі більше, вони летять у різні області

  • БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщину на Решетилівку.
  • БпЛА на півночі Запоріжжя на Гірницьке.
  • БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з півдня Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Харківщини на Ізюм та Лозову.
  • БпЛА на заході Донеччини на захід.
19:38, 16 листопада

Моніторингові спільноти пишуть, що на Одещині літають і "Шахеди", і "Гербери".

А от на Сумщині були "Шахеди", причому деякі летіли досить низько.

В обох областях працювала ППО.

19:28, 16 листопада

БпЛА на Одесу з півдня.

19:18, 16 листопада

БпЛА на Суми з півночі.

19:12, 16 листопада

БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря.

18:38, 16 листопада

Полтавщина: БпЛА в Кременчуцькому районі курсом на південний захід.