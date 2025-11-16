Нова атака "Шахедами": окупанти б'ють по кількох регіонах
Росіяни увечері 16 листопада атакують Суми та Одесу ударними безпілотниками. Ворог запустив дрони ще вдень.
24 Канал збирає інформацію, де зараз летять ворожі дрони і яким областям загрожують. Деталі беремо з дописів Повітряних сил і моніторингових спільнот.
Де зараз летять "Шахеди"?
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Моніторингові спільноти пишуть, що на Одещині літають і "Шахеди", і "Гербери". А от на Сумщині були "Шахеди", причому деякі летіли досить низько. В обох областях працювала ППО. БпЛА на Одесу з півдня. БпЛА на Суми з півночі. БпЛА курсом на Одещину/ Миколаївщину з акваторії Чорного моря. Полтавщина: БпЛА в Кременчуцькому районі курсом на південний захід.
Дронів стає дедалі більше, вони летять у різні області
