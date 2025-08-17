Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность
Вечером 17 августа российская армия начала новую атаку дронами-камикадзе. Из-за опасности ударов в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности рекомендуем пройти в безопасные места.
Смотрите также Ночью зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях
Где пролетают российские дроны?
В Украине объявлена воздушная тревога: карта
Угроза применения баллистического вооружения с юга. БпЛА в Черном море курсом на Одесскую область. "Шахеды" на западе Донецкой области курсом на Доброполье, Дружковку и Краматорск. "Шахеды" на востоке Херсонской области курсом на запад. Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину. "Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север. БпЛА на восточном направлении Днепропетровской области курсом на Павлоград и Харьковскую область. "Шахеды" на юго-восточном направлении Днепропетровской области курсом на север. Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Сумской области и в районе города Сумы. Запорожская область – на севере БпЛА, курсом на юго-восточное направление Днепропетровской. Харьковская область, вражеский ударный БПЛА в вашем направлении из Белгородщины.
Обновления по движению "Шахедов"
Угроза применения баллистического вооружения с юга.
БпЛА в Черном море курсом на Одесскую область.
"Шахеды" на западе Донецкой области курсом на Доброполье, Дружковку и Краматорск.
"Шахеды" на востоке Херсонской области курсом на запад.
Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину.
"Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север.
БпЛА на восточном направлении Днепропетровской области курсом на Павлоград и Харьковскую область.
"Шахеды" на юго-восточном направлении Днепропетровской области курсом на север.
Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Сумской области и в районе города Сумы.
Запорожская область – на севере БпЛА, курсом на юго-восточное направление Днепропетровской.
Харьковская область, вражеский ударный БПЛА в вашем направлении из Белгородщины.