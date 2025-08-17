Увечері 17 серпня російська армія почала нову атаку дронами-камікадзе. Через небезпеку ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки рекомендуємо пройти в безпечні місця.

Де пролітають російські дрони?

В Україні оголошено повітряну тривогу: карта