17 серпня, 22:00
Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях зараз існує небезпека

Дар'я Смородська

Увечері 17 серпня російська армія почала нову атаку дронами-камікадзе. Через небезпеку ударів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки рекомендуємо пройти в безпечні місця.

Де пролітають російські дрони?

В Україні оголошено повітряну тривогу: карта

 

22:09, 17 серпня

БпЛА в Чорному морі курсом на Одещину.

22:04, 17 серпня

"Шахеди" на заході Донеччини курсом на Добропілля, Дружківку та Краматорськ.

21:59, 17 серпня

"Шахеди" на сході Херсонської області курсом на захід.

21:58, 17 серпня

Оновлення щодо руху "Шахедів"

  • "Шахеди" на сході Дніпропетровської області курсом на Донеччину.
  • "Шахеди" на заході Донецької області курсом на північ та схід.
21:56, 17 серпня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

21:31, 17 серпня

"Шахеди" на заході Донеччини курсом на північ.

21:27, 17 серпня

БпЛА на східному напрямку Дніпропетровської області курсом на Павлоград та Харківщину.

21:13, 17 серпня

"Шахеди" на південно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на північ.

21:11, 17 серпня

Спостерігається активність розвідувальних БпЛА в Сумській області та в районі міста Суми.

21:08, 17 серпня

Запорізька область – на півночі БпЛА, курсом на південно-східний напрямок Дніпропетровської.

20:59, 17 серпня

Харківщина, ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з Бєлгородщини.

 