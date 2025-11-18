Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и терроризировала баллистикой: какие области под угрозой атаки

Россия снова запустила по Украине "Шахеды". В части областей с вечера 17 ноября уже объявили из-за этого воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь.

Смотрите также Днепр под массированной атакой "Шахедов": в городе и районе возникли пожары

Куда движутся вражеские дроны?