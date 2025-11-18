Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и терроризировала баллистикой: какие области под угрозой атаки
Россия снова запустила по Украине "Шахеды". В части областей с вечера 17 ноября уже объявили из-за этого воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь.
Куда движутся вражеские дроны?
БПЛА в Роменском районе Сумской области, курс юго-западный. БпЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс южный. Объявили отбой баллистики. Угроза применения баллистического вооружения. БпЛА в направлении Павлограда. Группа БпЛА на Днепропетровщине, вектор город Днепр с севера и востока. БпЛА в направлении Днепра. Группа БпЛА на Днепропетровщине, вектор город Днепр БпЛА на востоке Полтавщины,курс южный. БпЛА с Херсонщины курсом на Днепропетровщину (Криворожский район) БпЛА на севере Харьковщины, курс южный. БпЛА курсом на Херсонщину Бериславский район.
