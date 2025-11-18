Укр Рус
24 Канал Новини України Росія вкотре запустила "Шахеди" і тероризувала балістикою: які області під загрозою атаки
18 листопада, 00:27
4

Росія вкотре запустила "Шахеди" і тероризувала балістикою: які області під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Росія знову запустила по Україні "Шахеди". В частині областей з вечора 17 листопада вже оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Дніпро під масованою атакою "Шахедів": в місті та районі виникли пожежі 

Куди рухаються ворожі дрони?

 

00:32, 18 листопада

БпЛА в Шосткинському районі Сумської області, курс південний.

00:28, 18 листопада

Оголосили відбій балістики.

00:13, 18 листопада

Загроза застосування балістичного озброєння.

23:07, 17 листопада

БпЛА в напрямку Павлограда.

22:52, 17 листопада

Група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор місто Дніпро з півночі та сходу.

22:16, 17 листопада

БпЛА в напрямку Дніпра.

22:05, 17 листопада

Група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор місто Дніпро

22:03, 17 листопада

БпЛА на сході Полтавщини,курс південний.

21:34, 17 листопада

БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район)

21:19, 17 листопада

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

21:17, 17 листопада

БпЛА курсом на Херсонщину Бериславський район.