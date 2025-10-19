Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей угроза
Россия вечером 19 октября снова начала атаку ударными БпЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности жителей ряда областей.
Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Группа БпЛА на востоке Харьковщины движется в северо-западном направлении. БпЛА на севере Сумщины, курсом на Сумы. БпЛА на севере Днепропетровщины, курсом на запад. БпЛА в центральной части Харьковщины движется в западном направлении. БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград. БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины, движется в южном направлении. Группы БпЛА на севере Черниговщины, курсом на юг.
