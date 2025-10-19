Укр Рус
19 октября, 19:32
Россия снова терроризирует "Шахедами": для каких областей угроза

София Рожик

Россия вечером 19 октября снова начала атаку ударными БпЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности жителей ряда областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:10, 19 октября

Группа БпЛА на востоке Харьковщины движется в северо-западном направлении.

20:08, 19 октября

БпЛА на севере Сумщины, курсом на Сумы.

19:02, 19 октября

БпЛА на севере Днепропетровщины, курсом на запад.

17:46, 19 октября

БпЛА в центральной части Харьковщины движется в западном направлении.

17:01, 19 октября

16:27, 19 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

16:25, 19 октября

БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины, движется в южном направлении.

16:16, 19 октября

Группы БпЛА на севере Черниговщины, курсом на юг.