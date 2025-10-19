Россия вечером 19 октября снова начала атаку ударными БпЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности жителей ряда областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Смотрите также Зеленский откровенно ответил, виноват ли Трамп в росте атак России на Украину

Где летят "Шахеды"?

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте