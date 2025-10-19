Укр Рус
19 жовтня, 19:32
Росія знову тероризує "Шахедами": для яких областей загроза

Софія Рожик

Росія увечері 19 жовтня знову почала атаку ударними БпЛА. Повітряні сили попереджають про небезпеку мешканців низки областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 

19:02, 19 жовтня

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.

17:46, 19 жовтня

БпЛА в центральній частині Харківщини рухається в західному напрямку.

17:01, 19 жовтня

БпЛА на сході Полтавщини рухається в західному напрямку.

16:27, 19 жовтня

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

16:25, 19 жовтня

БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини, рухається в південному напрямку.

16:16, 19 жовтня

Групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.