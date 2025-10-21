Россияне в ночь на вторник, 21 октября, атаковали украинские города и села, применив для ударов ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 58 вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину ночью двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300, которые запустили из Брянской и Курской областей России.

Также враг в течение ночи атаковал 98 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и дронами других типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в России и Чауды и Гвардейского в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

К сожалению, как сообщают в Воздушных силах, произошли попадания ракет и 37 ударных беспилотников на 10 локациях. Также зафиксировали падение обломков на 2 локациях. По состоянию на 08:30 атака ударных БпЛА продолжается.

Согласно обнародованной информации, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

