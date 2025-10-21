На Украину летели ракеты и почти 100 БпЛА: сколько целей сбила ПВО
- В ночь на 21 октября россияне атаковали Украину ракетами и 98 ударными беспилотниками различных типов.
- ПВО удалось сбить 58 вражеских целей, однако были попадания на 10 локациях, также есть падение обломков.
Россияне в ночь на вторник, 21 октября, атаковали украинские города и села, применив для ударов ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 58 вражеских целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия применяет "баллистику и Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Как отработала ПВО?
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину ночью двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300, которые запустили из Брянской и Курской областей России.
Также враг в течение ночи атаковал 98 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и дронами других типов из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска в России и Чауды и Гвардейского в оккупированном Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
К сожалению, как сообщают в Воздушных силах, произошли попадания ракет и 37 ударных беспилотников на 10 локациях. Также зафиксировали падение обломков на 2 локациях. По состоянию на 08:30 атака ударных БпЛА продолжается.
Согласно обнародованной информации, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Российские атаки на Украину
- Отметим, что ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. Под ударом оказался Индустриальный район. Там пострадали 9 человек, повреждены по меньшей мере 15 частных домов.
- Под ударом также оказалась Черкасская область, в частности критическая инфраструктура там, произошел пожар. По данным ОВА, ПВО обезвредила 3 БпЛА. Пострадавших в результате российской атаки нет.
- К слову, прошлой ночью для атаки враг использовал 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 60 ударных беспилотников различных типов. ПВО обезвредила 38 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.