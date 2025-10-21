Росіяни у ніч на вівторок, 21 жовтня, атакували українські міста та села, застосувавши для ударів ракети різних типів та ударні безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 58 ворожих цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росія застосовує балістику та Шахеди": у яких регіонах України загроза ворожого удару

Як відпрацювала ППО?

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Україну уночі двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300, які запустили із Брянської та Курської областей Росії.

Також ворог протягом ночі атакував 98 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та дронами інших типів з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

На жаль, як повідомляють у Повітряних силах, сталися влучання ракет та 37 ударних безпілотників на 10 локаціях. Також зафіксували падіння уламків на 2 локаціях. Станом на 08:30 атака ударних БпЛА триває.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російські атаки на Україну