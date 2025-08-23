Укр Рус
23 августа, 20:18
4

Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Россия вечером 23 августа снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где движутся "Шахеды"?

 

20:25, 23 августа

БпЛА в центральной части Черниговщины.

Привлечены средства для его сбивания!
– ПС.

20:14, 23 августа

Отбой угрозы для Киевской и Черниговской областей.

19:54, 23 августа

  • Ударные БпЛА в центре Черниговской области, курс южный;
  • вражеские ударные БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.
18:49, 23 августа

Ударные БпЛА на северо-востоке и востоке Черниговской области, курс юго-западный.

18:20, 23 августа

Вражеский БпЛА с Черниговщины заходит в Броварской район Киевской области.

16:59, 23 августа

Вражеские БпЛА в центральной, северо-восточной части Черниговщины и на северо-западе Сумщины.

Привлечены средства для их сбивания! Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
– Воздушные силы.

 