Россия вечером 23 августа снова запустила по Украине "Шахеды". Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где движутся "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте